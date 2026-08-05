Vecinos elevarán una nota al intendente Reino para reclamar medidas ante la creciente inseguridad

Un grupo de vecinos de Balcarce presentará en las próximas horas una nota dirigida al intendente Esteban Reino en la que expresa su preocupación por el incremento de los hechos delictivos registrados en la ciudad y solicita una respuesta concreta por parte de las autoridades.

El documento, que ya cuenta con la adhesión de más de 150 firmas y continúa sumando apoyos, plantea la inquietud de numerosos vecinos que aseguran haber perdido la tranquilidad que históricamente caracterizó a Balcarce.

En la carta, los firmantes evocan la ciudad en la que crecieron, destacando la posibilidad de caminar por las plazas, recorrer el Cerro El Triunfo o transitar en bicicleta con la sensación de seguridad que, aseguran, hoy ya no existe.

«Todos, en lo más profundo, teníamos la certeza de vivir en una ciudad tranquila, situación que nos llenaba de orgullo. ¿Qué nos pasó?», señala el texto, que también se pregunta cómo la comunidad pasó a convivir con noticias diarias sobre robos y hechos de violencia.

Los vecinos manifiestan su preocupación por las agresiones sufridas por habitantes de la ciudad y cuestionan si la sociedad debe «esperar pacientes para ver quiénes pueden llegar a ser los siguientes» o resignarse a naturalizar una realidad que consideran inadmisible.

En otro tramo de la nota, sostienen que las autoridades deberían informar de manera espontánea cuáles son las políticas y acciones que se están implementando para enfrentar la problemática, más allá de reconocer que determinadas estrategias de seguridad no pueden hacerse públicas.

Asimismo, advierten sobre una «triste sensación de abandono» y una percepción generalizada de que «se hace poco porque poco interesa», al tiempo que expresan la voluntad de vecinos e instituciones de reunirse para debatir propuestas que permitan mejorar la seguridad en el distrito.

El documento concluye con un mensaje dirigido al futuro de la comunidad: «Queremos que nuestros hijos, nietos y quienes vendrán, puedan expresar sobre Balcarce: ‘qué ciudad hermosa y qué tranquila’. De todos depende. Y no nos da lo mismo».

La presentación de la nota se produce en un contexto de creciente preocupación social por la sucesión de robos y hechos de violencia registrados en las últimas semanas, situación que también motivó movilizaciones vecinales y la convocatoria de la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante a funcionarios municipales y autoridades policiales para analizar el escenario delictivo en el distrito.