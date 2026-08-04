Nueva marcha en reclamo de Justicia por Claribel Medina

Familiares, amigos y vecinos de Claribel Medina realizarán este sábado 8 de agosto una nueva movilización en la rotonda de plaza Libertad para reclamar justicia y solicitar avances en la investigación por el fallecimiento de la joven.

La concentración está prevista para las 16 hs y forma parte de las manifestaciones que se llevan adelante todos los meses con el objetivo de mantener vigente el pedido de esclarecimiento de la causa.

Claribel Medina falleció el 1º de diciembre de 2023 en el Hospital Municipal “Dr. Felipe Antonio Fossati”, días después de haber dado a luz a su hija. Tras recibir el alta médica regresó al centro asistencial luego de sufrir una descompensación y posteriormente murió a raíz de una infección que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Desde entonces, su familia impulsa distintas acciones para que la Justicia determine si existieron responsabilidades en la atención recibida y para que la investigación avance con mayor celeridad.

La convocatoria fue difundida a través de las redes sociales con el propósito de mantener visible el reclamo de justicia y acompañar a la familia de Claribel Medina.