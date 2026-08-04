Bomberos Voluntarios lanzó un bingo solidario y una nueva campaña para sumar socios protectores

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Balcarce presentó este martes dos iniciativas orientadas a fortalecer el vínculo con la comunidad y recaudar fondos para el funcionamiento de la institución. Se trata de un encuentro comunitario de bingo y de una renovada campaña para incorporar socios protectores mediante un sistema de adhesión totalmente digital.

Uno de los anuncios fue la realización del «Encuentro Comunitario», una jornada de bingo organizada por el Club de Leones Balcarce que tendrá lugar el próximo sábado 16 de agosto, a partir de las 14:30, en el salón de la Asociación de Bomberos Voluntarios, ubicado en calle 2 entre avenida Del Valle y 15.

La actividad tendrá como objetivo colaborar con la institución y repartirá $1.600.000 en premios. El valor del cartón será de $6.000 y quienes deseen reservar su lugar podrán comunicarse con María (223 302-9412), Mercedes (2266 67-7397) o Betiana (2266 41-7949).

Nueva campaña de socios protectores

En paralelo, la entidad presentó un nuevo sistema para que vecinos y empresas puedan convertirse en socios protectores de manera rápida y sencilla. El trámite podrá realizarse íntegramente de forma online a través de la plataforma PayPertic, ingresando al portal de la institución o escaneando el código QR disponible en sus redes sociales.

La campaña contempla distintas categorías para personas particulares: Socio A ($2.000 mensuales), Socio B ($4.000) y Socio C ($10.000). En tanto, las empresas podrán adherirse mediante los planes Gold ($50.000), Platinum ($80.000) y Black ($100.000).

Una vez completados los datos personales o de la empresa, el sistema permite abonar la cuota mediante tarjeta de crédito, débito o transferencia bancaria.

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios agradecieron el permanente acompañamiento de la comunidad balcarceña e invitaron a vecinos y comercios a sumarse a estas iniciativas, recordando que el sostenimiento de la institución depende en gran medida del compromiso y la colaboración de la sociedad.