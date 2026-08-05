La Selección Sub 13 de Balcarce debuta como local en el Torneo de Selecciones de Liga

El combinado dirigido por Ezequiel «Colo» Juárez recibirá este miércoles a General Madariaga en el estadio General Balcarce, por la primera fecha de la Zona 3 del certamen organizado por la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

La ilusión comienza a rodar para la Selección Sub 13 de la Liga Balcarceña de Fútbol. Este miércoles, desde las 15, el representativo local hará su estreno en el Torneo de Selecciones de Liga, certamen que organiza la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

El conjunto balcarceño recibirá a General Madariaga en el estadio «General Balcarce», en uno de los encuentros correspondientes a la Zona 3. El partido será arbitrado por el necochense Lucas González.

La actividad del grupo se completará con el enfrentamiento entre las selecciones de Mar del Plata y Partido de la Costa.

El equipo que conduce técnicamente Ezequiel «Colo» Juárez afrontará un total de seis encuentros durante la etapa clasificatoria, con el objetivo de ubicarse entre los mejores de la zona y avanzar a la siguiente instancia del campeonato.

Entradas

La organización informó los siguientes valores para presenciar el encuentro:

General: $7.000.

General con Bonogol: $5.000.

Damas y jubilados: $3.500.

Damas y jubilados con Bonogol: $2.500.

Menores de 13 a 17 años: $2.500.

Plantel de Balcarce

Arqueros

Ramiro Trejo (Los Patos FC).

Joaquín Villán (Racing FC).

Feliz Erquiaga Pusineri (Racing FC).

Defensores

Thiago Emme (Los Patos FC).

Facundo Funes (Los Patos FC).

Benicio Berardo (Amigos Unidos).

Tahiel De Vincenti (Los Patos FC).

Francisco Camino (Amigos Unidos).

Patricio Loza Cabrelli (Los Patos FC).

Constantino Fioriti (Racing FC).

Santino Pereyra (Racing FC).

Mediocampistas

Felipe Martínez Spath (Racing FC).

Felipe Giménez (Los Patos FC).

Juan Indacoechea (Los Patos FC).

Ramiro López (Ferroviarios).

Mateo Lofiego (Los Patos FC).

Nehuén López (Los Patos FC).

Benicio Aguilar (Amigos Unidos).

Mateo Mansilla (Los Patos FC).

Gaspar Gómez (Racing FC).

Delanteros

Pedro Zubiría (Los Patos FC).

Lucas Bibbo (Los Patos FC).

Felipe Marcos (Racing FC).

Francisco Coppola (Amigos Unidos).

Simón Guerra (Amigos Unidos).

Sebastián Álvarez (Los Patos FC).

Emiliano Casas (Ferroviarios).

Cuerpo técnico

Director técnico: Ezequiel «Colo» Juárez.

Ayudante de campo: Luis Mora.

Colaboradores: Fernando Barrientos y Gastón Zubiría.