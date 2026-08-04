La familia de Rufino impulsa una nueva campaña solidaria para financiar un tratamiento en la India

Jennifer Guridi y Darío Cerezuela visitaron los estudios de Radio Puntonueve para dar a conocer las acciones solidarias que llevan adelante con el objetivo de reunir los fondos necesarios para que Rufino, de 7 años, pueda acceder a un nuevo tratamiento médico en la India.

Según explicaron, el niño será sometido al tratamiento con Cytotron, una tecnología que busca favorecer la regeneración del tejido cerebral dañado y estimular la formación de nuevas conexiones neuronales, representando una nueva esperanza dentro del extenso proceso de rehabilitación que atraviesa.

El tratamiento tendrá una duración de un mes y demanda una inversión de 90.000 dólares. No obstante, la familia logró reunir el 30% del monto, lo que permitió efectuar la reserva del turno y asegurar el lugar de Rufino como paciente.

«Hemos podido hacer la reserva del turno, ya que juntamos un 30% del dinero y eso nos permite que lo tomen como paciente», señaló Jennifer Guridi, quien agregó que se trata de tres ciclos el tratamiento.

Para alcanzar el objetivo económico, familiares y amigos vienen desarrollando distintas iniciativas solidarias. Durante el último fin de semana estuvieron presentes en el Kartódromo Juan Manuel Fangio con una alcancía para recibir donaciones, mientras que también se colocaron urnas solidarias en distintos comercios de Balcarce para quienes deseen colaborar.

Darío Cerezuela destacó que toda ayuda resulta valiosa, independientemente del monto.

«No importa el monto que puedan donar. Lo importante es la acción. Cada peso que juntamos para nosotros es mucho», expresó.

Venta de pollos para seguir sumando

Como parte de la campaña, la familia organizará una venta de pollos asados que se realizará el domingo 30 de agosto en el Club Ferroviarios.

Quienes quieran colaborar podrán reservar su pedido comunicándose con familiares, amigos o directamente con Darío Cerezuela al 2266-41-9089. Además, informaron que quienes no puedan retirar el pollo en el club podrán solicitar el envío a domicilio.

La familia continúa apelando a la solidaridad de la comunidad para que Rufino pueda acceder a este tratamiento que representa una nueva oportunidad en su recuperación.

Cómo colaborar

Quienes deseen realizar un aporte pueden hacerlo mediante una transferencia al Banco Provincia, a nombre de Jennifer Andrea Guridi.

Alias en pesos: todosxrufino

CBU: 0140353203613055421899

Para colaboraciones en dólares:

Alias: todosxrufinodolares

CBU: 0140353204613050600795