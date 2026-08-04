El Concejo convocó a funcionarios y autoridades policiales para analizar la situación de la seguridad

Ante la seguidilla de hechos delictivos que afectó a la comunidad balcarceña en las últimas semanas, la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante resolvió convocar a los principales responsables de la gestión de la seguridad en el distrito para conocer en detalle el panorama actual y las medidas que se están llevando adelante.

La reunión fue programada para este jueves, a las 18:30, en el recinto de comisiones del cuerpo legislativo. Fueron citados el secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani; el coordinador de Seguridad, Martín Luna; y la jefa de la Estación de Policía Comunal, comisario Ana Paula Nagore.

Durante el encuentro, los concejales buscarán obtener un informe pormenorizado sobre la evolución de los hechos delictivos registrados en Balcarce, además de conocer los operativos preventivos que se encuentran en marcha y las estrategias previstas para reforzar la prevención del delito en los distintos barrios de la ciudad.

La convocatoria surge en un contexto de creciente preocupación entre los vecinos, luego de una serie de robos y episodios de violencia ocurridos en la vía pública. El malestar social ya se tradujo en movilizaciones autoconvocadas y en distintos reclamos impulsados por fuerzas políticas e instituciones del ámbito privado, que solicitaron medidas urgentes para mejorar la seguridad.

En ese marco, las autoridades municipales y policiales también deberán brindar precisiones sobre el estado de los recursos logísticos disponibles, el funcionamiento de las patrullas operativas y las gestiones que se realizan ante los organismos competentes con el objetivo de incrementar la cantidad de efectivos destinados a Balcarce.

La reunión será clave para conocer el diagnóstico oficial sobre la situación de la seguridad en el distrito y las acciones que se proyectan para dar respuesta a una de las principales preocupaciones de la comunidad.