Aletto al Panamericano: “La vida me puso frente a esta posibilidad y pretendo aprovecharla al máximo”

Aldana Aletto participará del 12 al 15 de noviembre en el Panamericano de Kick Boxing que se desarrollará en Bucaramanga (Santander), Colombia, integrando la delegación nacional.

En diálogo con Radio 100.9, la deportista balcarceña comentó cómo transita los días previos a la competencia, para la cual se preparó durante años.

“Hay una etapa donde uno se prepara fuerte y cuando falta un mes para la competencia la preparación es más física, evitando golpes fuertes para evitar lesiones. A medida que uno se aproxima a la fecha, vamos cambiando los entrenamientos, hacemos más cardio y no tanto golpe”, señaló Aletto.

La atleta destacó el acompañamiento de su pareja, quien también es su entrenador, y agradeció a la Subsecretaría de Deporte por el subsidio que le permitió concretar el viaje.

“No sólo me preparo física y mentalmente para el Panamericano, sino que además debo juntar el dinero para poder viajar ya que los gastos son muchos. La Subsecretaría y algunas empresas me han acompañado, y también tenemos una rifa en circulación con la cual pretendo solventar los gastos”, explicó. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 2266-661800 para adquirir un número.

Aletto partirá este domingo hacia Buenos Aires para reunirse con la delegación argentina. “El día domingo estoy saliendo para Buenos Aires, porque el lunes a la mañana tengo que estar bien temprano en Ezeiza porque el vuelo sale a las 7 de la mañana. Una vez que lleguemos a Colombia, tenemos unos días para cortar peso y para el pesaje que va a ser el día miércoles. Aún debo bajar 5 kilos, por lo cual también estoy trabajando en la alimentación”, indicó.

“Voy a dar lo mejor de mí. Para eso me preparé. Pude llegar y pretendo hacer lo mejor para mi país y mi ciudad”, concluyó Aldana Aletto.