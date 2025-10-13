Alfonso Prat Gay brindó una charla en cena benéfica en Balcarce

El economista y exministro Alfonso Prat Gay visitó Balcarce el pasado viernes para participar de una cena organizada por la Fundación Fangio, con el objetivo de recaudar fondos en beneficio de la Asociación Cooperadora del Hospital Felipe A. Fossati.

El encuentro se realizó en el salón “El Monturero”, ubicado en el casco de la Fundación Fangio. Cada invitado realizó un aporte económico destinado al hospital local.

Durante la cena, Prat Gay ofreció una charla sobre la situación actual y respondió preguntas formuladas por los asistentes. La prensa no fue invitada a la actividad.