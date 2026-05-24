Choque entre un auto y una camioneta: una mujer resultó herida

Este domingo por la tarde se registró un siniestro vial en la intersección de calles 18 y 19, que involucró a una camioneta Volkswagen Amarok y un automóvil Chevrolet Corsa.

Según pudo saber este medio, la camioneta era conducida por un hombre que circulaba por calle 18, mientras que el automóvil era manejado por una mujer que transitaba por calle 19.

Como consecuencia del impacto, la conductora del Corsa debió ser trasladada al Hospital Municipal Dr. Felipe Antonio Fossati para recibir atención médica.

Ambos vehículos sufrieron daños materiales, aunque el Chevrolet fue el que presentó mayores consecuencias, principalmente en el lateral izquierdo.

En el lugar trabajaron agentes del área de Tránsito y efectivos de la Estación de Policía Comunal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del hecho.