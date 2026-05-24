No lo para nadie: Kevin Gómez sigue invicto

El púgil balcarceño Kevin Gómez mantuvo este sábado su invicto como profesional luego de vencer por descalificación a José Centurión en un combate que tuvo un desenlace cargado de polémica.

La pelea se definió en el quinto asalto, cuando Gómez conectó un potente derechazo apenas milésimas de segundo después de sonar la campana que marcaba el final del round. El impacto derribó a Centurión y generó una situación confusa sobre el cuadrilátero.

Mientras el árbitro comenzaba la cuenta, integrantes del rincón de Centurión ingresaron al ring antes de que se tomara una decisión oficial, provocando un clima de desorden y tensión.

Ante ese escenario, el juez del combate resolvió descalificar al púgil rival y otorgarle la victoria al representante de Balcarce.

Con este resultado, Gómez estiró su invicto y alcanzó su noveno triunfo en el campo profesional, consolidando su crecimiento dentro del boxeo nacional.