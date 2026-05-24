«Bochi» el «pirata» suelto en Balcarce que festejó el primer título de Belgrano

Miguel Moyano, conocido en Balcarce como “el hombre del telescopio”, vivió una jornada inolvidable este domingo tras la consagración de Belgrano de Córdoba, que derrotó 3 a 2 a River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes y obtuvo el primer título de su historia.

Fanático del “Pirata” y radicado en Balcarce desde hace algunos años, Moyano se acercó al centro de la ciudad para compartir su alegría con amigos y buscar algún otro simpatizante celeste con quien celebrar el histórico campeonato.

Luego del pitazo final en Córdoba, “Bochi”, como lo conocen sus allegados, no ocultó la emoción y salió a recorrer las calles con la ilusión de encontrar otro hincha de Belgrano para brindar por la conquista.

“Tengo una alegría enorme. Me gustaría celebrarlo con otro hincha de Belgrano”, le contó a Puntonueve Noticias mientras buscaba compartir una cerveza o un fernet en medio de la euforia.

La consagración tuvo un sabor especial para los simpatizantes del conjunto cordobés. Belgrano de Córdoba, que quedó marcado en la historia del fútbol argentino por haber enviado al descenso a River Plate en 2011 bajo la conducción de Ricardo Zielinski, volvió este domingo a escribir una página dorada en su propia tierra.

En Balcarce, lejos de Córdoba pero con el corazón celeste intacto, Miguel Moyano fue uno de los tantos hinchas que celebró una noche que quedará grabada para siempre en la memoria de Belgrano.