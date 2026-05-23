Con triunfos de Amigos Unidos, Boca y Sportivo TM comenzó la sexta fecha del Apertura

Se disputó este sábado la primera jornada correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 “75° Aniversario de Bomberos Voluntarios de Balcarce”, campeonato organizado por la Liga Balcarceña de Fútbol y que tiene en juego la Copa Challenger “Alejandro ‘Cucho’ Mascareño”.

La actividad se desarrolló en distintos escenarios del fútbol balcarceño y dejó como saldo tres victorias y un empate.

En la cancha de Atlético San Manuel, el equipo local y Los Patos FC no lograron sacarse ventajas e igualaron 0 a 0 en un encuentro equilibrado.

Uno de los resultados más destacados de la jornada se produjo en el predio de Los Patos FC, donde Amigos Unidos mostró efectividad y buen funcionamiento colectivo para vencer con claridad por 4 a 1 a Deportivo Los Pinos.

En tanto, en el estadio “Néstor Fabrizzi”, Boca Juniors de Balcarce consiguió una valiosa victoria por 2 a 1 frente a FC Agrarias en un duelo intenso y parejo.

Por su parte, en el estadio “Antonio Cerono”, Sportivo Trabajo Mitre se quedó con los tres puntos tras derrotar por 1 a 0 a River Balcarce.

La sexta fecha se completará este domingo con dos compromisos. Ferroviarios será local frente a San Lorenzo de Balcarce, mientras que Racing FC recibirá en el estadio “Juan Carlos Gentile” a Atlético San Agustín.

Foto gentileza: Diego Di Fino