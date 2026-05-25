Emotiva ceremonia por la Revolución de Mayo y los 140 años de la Parroquia San José

En el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y de los 140 años de la Parroquia “San José”, se desarrolló el acto central en el histórico templo balcarceño, en una jornada cargada de sentimiento patrio, reflexión comunitaria y expresiones culturales que convocaron a vecinos, instituciones y autoridades.

La ceremonia fue organizada de manera conjunta por el Colegio Parroquial “Emilio Lamarca” y la Municipalidad de Balcarce, contando con la presencia del intendente municipal Esteban Reino, funcionarios del Ejecutivo, representantes del Concejo Deliberante, autoridades educativas, eclesiásticas, fuerzas de seguridad e integrantes de distintas instituciones de la ciudad.

Un encuentro para reafirmar los valores de la comunidad

El acto tuvo lugar en el interior de la parroquia, donde se dio la bienvenida a las banderas de ceremonia pertenecientes a establecimientos educativos y entidades locales, acompañadas por las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Durante la celebración, el párroco Pablo Etchepareborda compartió un mensaje centrado en la construcción colectiva de una sociedad más solidaria y comprometida. En sus palabras destacó la importancia de trabajar por una patria “abierta para todos”, remarcando la necesidad de generar espacios donde cada persona pueda desarrollarse, formar una familia y proyectar su vida con dignidad.

Asimismo, vinculó el significado del 25 de Mayo con el presente, señalando que la libertad y la independencia requieren responsabilidad, madurez y capacidad de encuentro. También puso en valor el aniversario de la parroquia, definiéndola como “la casa de Dios en medio de la casa de la gente”, un lugar que durante 140 años acompañó la historia y el crecimiento de Balcarce.

Continuidad

Posteriormente, la directora del Colegio Parroquial “Emilio Lamarca”, Luján La Rocca, reflexionó acerca de los conceptos de cambios y continuidades como parte de la construcción histórica y educativa. Destacó la necesidad de impulsar transformaciones que permitan seguir fortaleciendo la sociedad, sin perder de vista valores permanentes como el respeto, la libertad, el compromiso y el amor por la patria.

De igual manera, hizo referencia al trabajo pedagógico realizado junto a los alumnos en torno a las celebraciones patrias y al aniversario parroquial, resaltando el rol de las familias y de toda la comunidad en la transmisión de la identidad y los valores compartidos.

Preservar la democracia

A su turno, el secretario de Hacienda, Francisco Martín Ridao, evocó el espíritu de quienes impulsaron el primer gobierno patrio y remarcó la importancia de preservar la democracia, el diálogo y la convivencia como pilares fundamentales de la vida institucional argentina. Además, reconoció el esfuerzo de quienes, a lo largo de las décadas, sostuvieron el crecimiento de la parroquia como espacio de encuentro y acompañamiento para generaciones de balcarceños.

Cultura, tradición y una destacada puesta en escena

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la presentación de una cápsula del tiempo preparada por alumnos, la cual será abierta dentro de diez años, en el marco de los 150 años de la parroquia.

Además, estudiantes del establecimiento educativo protagonizaron, junto a sus familiares, distintas representaciones alusivas a la historia argentina, acompañadas por propuestas musicales y escénicas que recorrieron los juegos, costumbres y escenas de distintas épocas.

Pericón

El cierre tuvo un marcado espíritu tradicionalista con una destacada interpretación del Pericón Nacional realizada en el atrio del templo. La puesta en escena fue impulsada por la Subsecretaría de Cultura y Educación junto a agrupaciones folklóricas locales y contó con la coordinación artística de Nazarena Faveri, directora de la Agrupación “Estampa Criolla”.

El acto coronó una celebración que unió historia, fe, educación y cultura popular, reafirmando el sentido de pertenencia y el compromiso comunitario en una fecha profundamente significativa para todos los argentinos.