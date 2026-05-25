Triunfo de Shalom Lescano en Chicoana

La atleta balcarceña Shalom Lescano tuvo una destacada actuación este domingo en la localidad de Chicoana, al imponerse en la clasificación general femenina de la prueba principal de 21 kilómetros correspondiente a la 1ª edición de la competencia “Chicoana Running”.

En una jornada marcada por las bajas temperaturas, la representante de la Agrupación Atlética CACCE “Las Águilas”, quien participó dentro de su plan de entrenamiento, logró quedarse con la victoria en un circuito exigente y de gran dificultad. El recorrido estuvo compuesto por 6 kilómetros de pavimento y el resto por caminos rurales con abundante pedregullo y piedras, además de constantes subidas y bajadas características de la zona.

Lescano completó los 21 kilómetros con un tiempo de 1 hora, 28 minutos y 57 segundos, manteniendo un ritmo promedio de 4 minutos y 12 segundos por kilómetro. Además de adjudicarse la general femenina, la atleta balcarceña finalizó en el 6° puesto de la clasificación general absoluta, siendo superada únicamente por cinco competidores masculinos, y también obtuvo el primer lugar en la categoría de 20 a 29 años.

Tras esta importante presentación en tierras salteñas, Shalom regresará a Balcarce junto a su padre y entrenador, Lorenzo Lescano, el próximo domingo 31 de mayo.