Allanamiento en Mar del Plata por robo en la ciudad: secuestraron teléfono, inhibidor de alarma y un vehículo

Este viernes por la mañana, personal de la Estación de Policía Comunal de Balcarce, encabezado por el Subcomisario Gastón Sánchez, realizó un allanamiento en un departamento de la ciudad de Mar del Plata. La diligencia se llevó a cabo en el marco de una investigación por un hurto ocurrido el pasado 1 de agosto en la zona céntrica de Balcarce.

El hecho investigado se produjo cuando un vecino estacionó su camioneta en calle 9 y Avenida Gonzales Chaves. Al regresar de realizar compras, constató la sustracción de su teléfono celular desde el interior del vehículo. A partir del análisis de imágenes de cámaras del Centro de Monitoreo Municipal y de vecinos de la zona, además de tareas realizadas por el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la dependencia policial, se logró identificar un vehículo vinculado al hecho.

Con esa información, la Policía solicitó al fiscal de la causa, Dr. Rodolfo Moure, que requiera el allanamiento al Juzgado de Garantías interviniente. Tras la evaluación de los elementos presentados, el juez otorgó la orden correspondiente.

Con el oficio judicial, efectivos de la EPC Balcarce se trasladaron a Mar del Plata y realizaron el procedimiento, que resultó en la aprehensión de dos personas. También se secuestró un automóvil Fiat Uno Way, presuntamente utilizado en el ilícito.

Durante el allanamiento se incautó un teléfono celular, un equipo de comunicación tipo handy marca Baofeng —presuntamente empleado como inhibidor de alarmas— y herramientas para forzar cerraduras.

Luego de cumplidas las diligencias legales, los aprehendidos recuperaron la libertad por disposición del Ministerio Público Fiscal. La investigación continúa para determinar si tienen relación con otros hechos de características similares.

La Policía recomienda a los vecinos verificar manual y visualmente el cierre de sus vehículos, asegurándose de que se activen correctamente el sistema de alarma y el cierre centralizado.