Allanamiento permitió identificar a un sospechoso por hurto en la Cooperativa de Electricidad

La Estación de Policía Comunal de Balcarce llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle 10 entre Primera Junta (1) y 3, en el marco de la investigación por el hurto registrado días atrás en la Cooperativa de Electricidad.

El hecho ocurrió el 17 de noviembre, cuando el jefe de Redes de la entidad, un hombre de 42 años, denunció que al llegar a su lugar de trabajo encontró un importante desorden. Al revisar las cámaras de seguridad constató que dos hombres habían ingresado durante la noche anterior y sustraído alrededor de 70 metros de cables de cobre al desnudo, una motosierra y una puesta a tierra de seguridad. Con estas imágenes se inició la causa judicial correspondiente.

Durante la pesquisa, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) inspeccionó distintas chatarrerías conforme a la Ley 13.564, y detectó que un comercio ubicado en calle San Lorenzo al 500 había adquirido cables similares. La propietaria del local entregó de manera voluntaria dos rollos de cable forrado de cinco polos, de 20 metros cada uno, cumpliendo con todos los requisitos legales. Los elementos fueron secuestrados y se incorporó al expediente una copia del libro de registros del negocio.

A partir de diversas diligencias, los investigadores lograron establecer la identidad de los presuntos autores del hurto: dos hombres de 30 y 20 años. Con esa información, la Justicia autorizó un allanamiento en el domicilio señalado.

Durante el procedimiento, la policía identificó al sospechoso de 30 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía interviniente.

La investigación continúa para determinar el destino de la totalidad de los elementos sustraídos y establecer si hubo más personas involucradas en el hecho.