Allanamiento por robo de bicicleta: secuestran prendas vinculadas al autor

Personal de la Estación de Policía Comunal, en forma conjunta con efectivos de la SubDDI, llevó a cabo un allanamiento en un domicilio ubicado en la intersección de calle 105 Bis y Chacabuco, en el marco de una investigación por un hecho de robo ocurrido días atrás.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías N° 4, a cargo del Dr. Juan Francisco Tapia. Durante el procedimiento, los uniformados realizaron un registro del lugar, donde lograron secuestrar prendas de vestir que habrían sido utilizadas por el autor del hecho.

El sospechoso fue puesto a disposición de la Justicia, y el magistrado interviniente dispuso que se lo notifique de la formación de causa por el delito de robo, conforme al Artículo 60 del Código Procesal Penal.

El hecho investigado tuvo lugar días atrás, cuando un sujeto masculino sustrajo una bicicleta en inmediaciones de calle 18, entre Avenida Favaloro y 15. Según se informó, el rodado se encontraba en un bicicletero y estaba correctamente asegurado con su correspondiente medida de seguridad.

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