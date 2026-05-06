miércoles 6, mayo, 2026

Se incendió camión de la empresa Ashira

Un camión recolector de residuos de la empresa Ashira se incendió en la mañana de este miércoles, generando preocupación en la zona aunque, afortunadamente, no se registraron personas heridas.

El siniestro se produjo alrededor de las 8:45 en la intersección de avenida René Favaloro y calle 56. Por causas que aún se investigan, el fuego se inició en la parte delantera del vehículo y rápidamente se propagó al resto de la cabina.

Ante la magnitud del incendio, debieron intervenir dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, que trabajaron en el lugar para controlar las llamas y evitar mayores daños.

Las tareas de los servidores públicos permitieron contener la situación, mientras se aguardan precisiones sobre el origen del fuego. Hasta el momento, no se reportaron heridos.

Intervino personal de la Estación de Policía Comunal.

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