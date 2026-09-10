Allanamiento por un hurto: secuestraron elementos y prendas de vestir

Personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) Balcarce realizó durante la tarde un allanamiento y una requisa personal en una vivienda ubicada en calle 26, entre 1 y 103, en el marco de una investigación por un hecho de hurto.

El procedimiento fue llevado adelante a partir de una orden otorgada por el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata.

Durante la diligencia, los efectivos secuestraron elementos de interés para la investigación, además de prendas de vestir que habrían sido utilizadas por el autor del hecho al momento de cometer el ilícito.

Por disposición del magistrado interviniente, el investigado fue notificado del artículo 60 del Código Procesal Penal por el delito de hurto.

La investigación se inició el día anterior, luego de que un vecino denunciara la sustracción de varios elementos de valor de su propiedad.