El autódromo entra en la etapa final de preparación para el regreso del automovilismo nacional

Con las fechas del 26 y 27 de septiembre ya confirmadas, el autódromo municipal “Juan Manuel Fangio” atraviesa la etapa final de preparación para volver a recibir al automovilismo nacional.

En ese marco, el intendente Esteban Reino recorrió este miércoles las instalaciones del escenario de La Barrosa junto al director de Planificación y Obras en Autódromos de la ACTC, Roberto Argento; el gerente general de la entidad, Fernando Miori; y la subsecretaria de Turismo, Rosario Tufró. También participó de la recorrida el piloto local Juan José Suárez.

El objetivo principal fue revisar los detalles finales de la puesta a punto del circuito y evaluar los trabajos realizados, además de establecer las tareas que aún resta completar para presentar el trazado en las condiciones requeridas.

De esta manera, la inspección se encuentra vinculada a la preparación definitiva del escenario, luego de las distintas recorridas realizadas durante los últimos meses por representantes de la ACTC para acompañar la evolución de las obras y verificar las modificaciones incorporadas.

La programación del fin de semana estará encabezada por las TC Pick Up, que disputarán en Balcarce la octava fecha de su campeonato y marcarán el regreso de las categorías nacionales al autódromo.

El cronograma también contempla la participación de las TC Pista Pick Up y del Turismo Special de la Costa, por lo que se prevé un fin de semana con actividad en las distintas variantes del circuito.

Entre los trabajos que forman parte de esta etapa final se encuentran aspectos relacionados con la seguridad, las camas de leca, pintura, césped y otros sectores de infraestructura del autódromo.