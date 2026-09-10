Corte de energía programado para este jueves

El área de Redes de la Cooperativa de Electricidad dio a conocer, que por trabajos a realizarse en líneas de baja tensión, se efectuará un corte de suministro eléctrico este jueves en el horario de 07:30 a 12:00.
Se verá interrumpido el servicio a la mayoría los usuarios que se encuentren en las siguientes arterias:
Calle 16 desde calle 35 hasta calle 37, ambas veredas.
Bv. Centenario desde la calle 37 hasta la calle 29, vereda par.
Calle 33 desde Bv Centenario hasta calle 16, ambas veredas.
Calle 35 desde Bv Centenario hasta calle 16, vereda par.
Calle 37 desde Bv Centenario hasta calle 16, vereda impar.