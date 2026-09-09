Retiran 226 bidones de fitosanitarios abandonados en un camino rural

Un operativo conjunto permitió retirar 226 envases vacíos de productos fitosanitarios que habían sido abandonados en un camino rural ubicado a la altura de la ruta provincial 226, kilómetro 84,7, en el sector de paraje El Tropezón.

El procedimiento fue coordinado por personal del Comando de Prevención Rural Balcarce, la Dirección de Policía Ecológica, con asiento en Mar del Plata, y el Área de Seguridad de la Municipalidad de Balcarce.

Según se informó, no existía una denuncia formal por el hecho. Los efectivos tomaron conocimiento de la situación a través de publicaciones en redes sociales y actuaron de oficio.

Durante el operativo se adoptaron medidas de seguridad y se utilizó equipamiento de protección personal adecuado para la manipulación de este tipo de residuos. Se recolectaron 226 envases vacíos de productos fitosanitarios, que fueron clasificados de acuerdo con su peligrosidad, incluyendo las categorías identificadas mediante bandas de color verde, azul y amarillo.

Además, se tomaron registros fotográficos de las etiquetas, bandas y códigos QR de los envases con el objetivo de determinar su trazabilidad. Esta información será incorporada a la investigación para establecer las responsabilidades correspondientes.

Con personal y logística municipal, los envases fueron trasladados y depositados en el Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) de CampoLimpio, sede Balcarce, para su posterior tratamiento y disposición final.

En el marco del procedimiento tomó intervención la Fiscalía N.º 11, a cargo del agente fiscal Dr. Vera Tapia, junto con la auxiliar letrada Dra. Valeria Romero Maisonave, del Área de Delitos Ambientales. Ambos avalaron lo actuado y dispusieron el inicio de actuaciones por una presunta infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.