La Brigada Arg-13 PUMA contará su experiencia en el terremoto de Venezuela

El próximo 3 de octubre, a las 17, el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Balcarce será escenario de una conferencia en la que integrantes de la Brigada Arg-13 PUMA, perteneciente a la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires, compartirán su experiencia durante el operativo de rescate desplegado tras el terremoto ocurrido en Venezuela.

Según la información difundida, el 24 de junio de 2026, Venezuela fue afectada por un fuerte terremoto y una réplica de mayor intensidad apenas 39 segundos después. El desastre provocó una importante cantidad de víctimas y graves daños materiales.

Ante la magnitud de la emergencia, desde Argentina partieron integrantes de la Brigada Arg-13 Puma, quienes se sumaron a los equipos de rescate provenientes de distintos países para colaborar en las tareas de búsqueda y asistencia.

Durante la conferencia, los brigadistas relatarán en primera persona las experiencias vividas durante el operativo, el trabajo realizado junto a rescatistas internacionales y los desafíos que implica intervenir en una emergencia de estas características.

La actividad es organizada por el Rotary Club Balcarce Cerrito, que invita a toda la comunidad a participar de este encuentro y conocer el trabajo desarrollado por los rescatistas argentinos en territorio venezolano.

La cita será el sábado 3 de octubre a las 17, en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Balcarce. Desde la organización solicitaron confirmar asistencia.