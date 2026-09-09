El Hospital Municipal concluyó la primera etapa de capacitación en Enfermería Neonatal

La formación se desarrolló durante tres meses en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata y permitió al personal profundizar conocimientos y prácticas específicas para la atención de recién nacidos.

El Hospital Municipal “Dr. Felipe Antonio Fossati” completó la primera etapa del Programa de Pasantía de Enfermería en Neonatología, una iniciativa destinada a fortalecer la capacitación del personal que interviene en la atención de recién nacidos y mejorar la calidad de las prestaciones que se brindan en el ámbito hospitalario local.

La pasantía tuvo una duración de tres meses y se llevó adelante en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” (HIEMI) de Mar del Plata, donde los participantes pudieron adquirir experiencia en distintos sectores vinculados con la atención neonatal.

Durante la primera instancia, el personal realizó una rotación por el sector de recién nacidos, con participación en internación conjunta, partos y recepción. En ese marco, desarrollaron tareas relacionadas con el cuidado integral de los niños y sus familias, entre ellas controles de signos vitales, examen físico, seguimiento del peso, extracción de sangre y traslados para interconsultas.

También participaron en la recepción de bebés tanto en sala de partos como en quirófano, incorporando herramientas para intervenir de manera adecuada desde los primeros momentos de vida.

La capacitación incluyó además contenidos vinculados con parto respetado, termorregulación, administración segura de oxígeno, promoción de la lactancia materna y atención de recién nacidos prematuros o con patologías de resolución quirúrgica.

Uno de los puntos destacados fue la realización del curso de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) neonatal, orientado al desarrollo de habilidades prácticas basadas en evidencia para actuar ante situaciones de emergencia y contribuir a reducir la morbimortalidad neonatal.

Otro de los ejes abordados fue el traslado seguro de pacientes neonatales, una práctica de especial importancia para el Hospital Fossati debido a que aquellos casos que requieren un mayor nivel de complejidad son derivados al HIEMI.

Formación en cuidados intermedios

La segunda instancia de la pasantía se desarrolló específicamente en el área de Neonatología, dentro del sector de cuidados intermedios.

Bajo supervisión, el personal pudo profundizar sus conocimientos en la atención de recién nacidos en recuperación nutricional, pacientes con requerimientos de oxígeno de bajo flujo y niños con patologías quirúrgicas en etapas pre y postoperatorias.

La formación también incluyó prácticas relacionadas con accesos venosos periféricos y centrales, nutrición parenteral y alimentación enteral mediante sondas nasogástricas u orogástricas, entre otras intervenciones propias del área.

A su vez, los participantes formaron parte de los ateneos organizados por el servicio, una instancia que permitió favorecer el intercambio entre profesionales y promover la actualización permanente.

Al finalizar esta primera etapa, se realizó una devolución individual sobre el desempeño alcanzado y se entregó la correspondiente certificación por parte del área de Docencia e Investigación del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil.

La capacitación representa una herramienta para continuar fortaleciendo la atención neonatal en el Hospital Municipal y mejorar las competencias del personal ante situaciones que requieren cuidados específicos y, en determinados casos, derivación a centros de mayor complejidad.