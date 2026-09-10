Este jueves comienza la 12ª edición de EduCoAgro

Este jueves a las 9 abrirá sus puertas la 12ª edición de EduCoAgro, la exposición Educativa, Agropecuaria y Comercial de Balcarce, organizada por la Escuela Agraria San José y la asociación civil Agricultores Unidos de Balcarce, con el auspicio de McCain Argentina.

La inauguración oficial está prevista para las 13, con la presencia de autoridades invitadas y público. La jornada incluirá la recepción de contingentes escolares de distintos puntos de la región, el curso para obtener el carnet habilitante para aplicadores de fitosanitarios, dinámicas de maquinarias y espectáculos musicales, además de las actividades permanentes del área educativa y la participación de artesanos.

El viernes habrá una jornada especial dedicada a los docentes, en el marco de su día, con espectáculos y sorteos. También continuará el programa de actividades, que contempla el Camino de la Papa y distintas conferencias técnicas.

El sábado, al mediodía, se realizará el Gran Desfile de Maquinarias Agrícolas, que este año será encabezado por el intendente y los exintendentes del partido de Balcarce, como parte de las actividades por los 150 años de la ciudad.

Durante la tarde-noche está previsto un espectáculo bailable a cargo del grupo VIEJA MINGA, de Tandil.

El domingo se desarrollará una jornada con distintas propuestas, entre ellas dinámicas de maquinaria, paseos por el campo, remate de haciendas, escuela de jurados para ovinos, sorteos y actividades recreativas.

El programa completo de la 12ª edición de EduCoAgro puede consultarse en el portal oficial de la exposición y en sus redes sociales.