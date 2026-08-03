Una motociclista resultó herida tras un choque en avenida Favaloro y calle 24

En la tarde de este lunes se registró un accidente de tránsito en la intersección de avenida Favaloro y calle 24, que dejó como saldo a una motociclista con lesiones.

Por causas que son materia de investigación, el conductor de un Fiat Duna embistió a una mujer que circulaba a bordo de una moto de baja cilindrada.

Como consecuencia del impacto, la motociclista cayó sobre la cinta asfáltica y sufrió politraumatismos en uno de sus brazos, por lo que debió recibir asistencia tras el siniestro.

En el lugar trabajó personal de la Dirección de Tránsito y efectivos de la Estación de Policía Comunal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.