Modificaciones en la recolección de residuos por el feriado del 25 de Mayo

La Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales informó el esquema de recolección de residuos que se implementará en coordinación con la empresa prestataria durante el próximo feriado nacional del 25 de Mayo.

Desde el área municipal indicaron que, con motivo de la jornada patria, el servicio de higiene urbana sufrirá modificaciones en distintos horarios con el objetivo de reorganizar las tareas previstas para ese día.

Según se detalló, el turno nocturno de recolección, que habitualmente se desarrolla entre las 20 y las 3 de la madrugada, funcionará con total normalidad durante la jornada del lunes.

En cambio, el turno diurno, previsto entre las 7 y las 15 horas, quedará suspendido y no se prestará servicio durante esa franja horaria.

Ante esta situación, desde el Municipio solicitaron la colaboración de los vecinos para evitar sacar los residuos domiciliarios en los horarios donde no habrá recolección, con el fin de contribuir al mantenimiento de la limpieza y el orden en la vía pública durante el feriado.