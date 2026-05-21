jueves 21, mayo, 2026

Comienza una nueva entrega de mercadería para beneficiarios de Desarrollo Social

La Secretaría de Desarrollo Social informó que el próximo martes 26 de mayo comenzará una nueva entrega de mercadería destinada a los beneficiarios que reciben la asistencia de manera mensual.

La distribución se llevará a cabo en la sede ubicada en avenida Aristóbulo del Valle y calle 12, en el horario de 8 a 12.

Desde el área dieron a conocer el cronograma organizado por sectores y barrios para garantizar una mejor atención a los vecinos.

El martes 26 de mayo será el turno de los beneficiarios correspondientes a los sectores del CIC 1 y CIC 2.

En tanto, el miércoles 27 recibirán la mercadería los vecinos de los barrios Independencia y General San Martín.

La entrega continuará el jueves 28 de mayo para los beneficiarios de los barrios General Belgrano y Gendarmería Nacional.

Finalmente, el viernes 29 será el turno de los vecinos del barrio Hipólito Yrigoyen.

Desde la Secretaría solicitaron a los beneficiarios respetar los días asignados para cada sector a fin de agilizar la organización y evitar demoras durante la entrega.

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