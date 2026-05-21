Franco Riquelme Antonetti competirá en el Mundial ILCA 6 Masters de Grecia

El deportista balcarceño Franco Riquelme Antonetti se prepara con grandes expectativas para participar del Campeonato Mundial ILCA 6 Masters 2026, que se disputará entre el 30 de mayo y el 7 de junio en el Nautical Club de Kalamaki, en Atenas, Grecia.

En la previa a una de las competencias más importantes de la especialidad, el remero explicó detalles sobre la logística y preparación que implica competir a nivel internacional en la categoría olímpica ILCA.

“Normalmente viajamos con la ropa específica de competencia y elementos de maniobra como cabos y otros accesorios para armar el barco y la vela que usamos para competir”, comentó.

Además, destacó que la clase ILCA es una de las más populares del mundo dentro de la vela. “La categoría olímpica Ilca tiene la característica de ser la clase con mayor participación de navegantes a nivel mundial. A la fecha hay unos 230.000 barcos de la categoría en el mundo, por ende, cuando se va a competir a nivel internacional uno suele alquilar el barco que tiene características idénticas al que usó cuando entrena en su país”, señaló.

No obstante, aclaró que cuando las competencias se desarrollan en países cercanos, como Chile, Uruguay o Brasil, habitualmente traslada su propia embarcación.

Un presente arrollador

Riquelme Antonetti atraviesa además un gran momento deportivo a nivel local y regional. El pasado fin de semana volvió a subirse a lo más alto del podio tras imponerse en la segunda fecha del ranking local en Duplas.

Con este nuevo triunfo y luego de haberse quedado también con la Copa Otoño a fines de abril, el balcarceño alcanzó su séptima victoria consecutiva en lo que va del año.

La actividad continuará este sábado con la disputa de la tercera fecha del certamen, que se desarrollará en Mar del Plata.