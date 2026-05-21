Preocupación por la aparición de murciélagos con rabia en Balcarce

Según pudo saber Puntonueve Noticias, en los últimos días se tomaron muestras de murciélagos hallados en el predio de la Fundación Fangio y los análisis realizados habrían confirmado casos de Rabia en los ejemplares encontrados.

La situación generó preocupación debido a que la enfermedad puede transmitirse tanto a personas como a animales domésticos, por lo que las autoridades sanitarias recomiendan extremar los cuidados ante la aparición de murciélagos con comportamientos inusuales.

Entre las señales de alerta para detectar un ejemplar posiblemente enfermo se encuentran que aparezca durante el día, no pueda volar, se desplace de manera desorientada o permanezca dentro de una vivienda.

Frente a estos casos, se aconseja no tocar al animal con las manos desnudas, incluso si parece muerto o debilitado. Además, se recomienda mantener alejados a niños y mascotas para evitar cualquier tipo de contacto.

También se solicita a la comunidad que, ante la aparición de un murciélago en estas condiciones, se dé aviso inmediato a las áreas de zoonosis, bromatología o autoridades sanitarias locales para que intervengan y evalúen la situación correspondiente.