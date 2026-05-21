Preocupación de vecinos por la presencia de unos 12 caballos sueltos en la vía pública

Vecinos de la zona de avenida René Favaloro y calle 56 manifestaron su preocupación ante la presencia de aproximadamente doce caballos que desde hace al menos cuatro días deambulan libremente por el sector.

Según el testimonio de una vecina del lugar, los animales circulan por distintos puntos de la zona, lo que genera inquietud entre quienes transitan especialmente durante la noche, debido al riesgo de accidentes.

Si bien en una ocasión los equinos se acercaron a una pileta para beber agua, los residentes indicaron que continúan moviéndose sin un rumbo fijo por diferentes sectores del barrio.

Hasta el momento, no habría aparecido el propietario de los animales, por lo que los vecinos decidieron difundir la situación con el objetivo de que las autoridades o responsables correspondientes tomen intervención y se pueda resolver el inconveniente.