Allanamiento positivo: recuperaron elementos robados y notificaron a un joven por dos hechos

Durante la tarde de este miércoles, personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) Balcarce, en conjunto con efectivos de la Sub DDI Balcarce, llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle 10, entre Primera Junta (1) y 3, donde reside el joven denunciado.

La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías N° 4, a cargo del Dr. Juan Tapia, y arrojó resultado positivo. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron elementos que habían sido denunciados como sustraídos días atrás del comercio de nombre de fantasía “África”, ubicado en avenida Gonzales Chaves y calle 5.

De acuerdo con la información policial, al momento del allanamiento el sindicado tenía colocadas las prendas de vestir que habría utilizado al momento de cometer el ilícito en dicho comercio.

Asimismo, los investigadores vincularon al joven con otro hecho registrado recientemente en una frutería ubicada en avenida Gonzales Chaves y calle 3. En ambos casos, el autor habría utilizado la misma modalidad: romper las vidrieras de los comercios para ingresar y apoderarse de distintos elementos.

Tras el procedimiento, se realizó la correspondiente notificación de la imputación por ambos hechos, caratulados como robo.