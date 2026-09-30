Martínez explicó por qué el oficialismo no recibió a Virginia Aparicio en la Comisión de Salud

La decisión fue adoptada por el oficialismo y La Libertad Avanza, que plantearon esperar definiciones sobre el proceso administrativo que atraviesa la investigadora del INTA. Desde otros bloques cuestionaron la decisión y consideraron que podía ser escuchada en el marco de la Comisión de Salud.

La situación que atraviesa la doctora Virginia Aparicio volvió a generar debate en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante de Balcarce. El oficialismo y La Libertad Avanza resolvieron no aceptar, por el momento, que la investigadora sea recibida formalmente por la Comisión de Salud a raíz de su participación en el Proyecto SPRINT.

No obstante, cuatro concejales —Sol Di Gerónimo, Gabriel Petruccelli, Viviana Erreguerena y Javier Menonne— mantendrán un encuentro con Aparicio este jueves, a las 18, aunque por fuera de la propia comisión. El objetivo será conocer de primera mano los detalles del trabajo realizado en el marco del proyecto y sus resultados.

La concejal de Juntos, Florencia Martínez, explicó a Puntonueve la postura del oficialismo y aclaró que la decisión no implica cerrar definitivamente la posibilidad de escuchar a la investigadora.

“No se trata de no convocarla, sino del momento en el que se la convoca. Hay mucho ruido y la Dra. está atravesando un sumario del cual conocemos las causas”, señaló.

En ese sentido, Martínez remarcó que desde el bloque respetan tanto a Aparicio como el trabajo científico desarrollado.

“Respetamos a la ingeniera y al trabajo efectuado, incluso del proyecto, y desconocemos por qué el INTA sacó el Proyecto SPRINT”, sostuvo.

Esperar definiciones

La edil también aclaró que la propuesta de recibir a Aparicio no constituye una citación formal, sino una invitación. Desde el oficialismo entienden que antes de avanzar con una convocatoria en el ámbito de la Comisión de Salud resulta necesario aguardar las definiciones vinculadas con el proceso administrativo que atraviesa la investigadora.

“Queremos esperar cuál es el resultado y qué es lo que resuelve”, expresó Martínez, dejando abierta la posibilidad de que, una vez conocidas esas circunstancias, pueda producirse una convocatoria formal.

Desde los restantes bloques del Concejo Deliberante, en cambio, se puso el foco en el carácter de la propuesta y en la posibilidad de que Aparicio pudiera haber sido escuchada en una comisión vinculada directamente con la temática.

En ese sentido, señalaron que, aun sin conocer en profundidad el proceso administrativo que atraviesa la investigadora, la Comisión de Salud constituía un ámbito institucional adecuado para conocer su trabajo, especialmente por tratarse de una cuestión relacionada con la salud pública.

Por el momento, la oposición tampoco descartó una futura convocatoria. Sin embargo, uno de los puntos que genera interrogantes es la falta de información oficial sobre el proceso que involucra a Aparicio y sobre las circunstancias que rodearon la participación de Argentina en el Proyecto SPRINT.

Hasta ahora tampoco se solicitaron formalmente informes al INTA para determinar los motivos por los cuales el organismo se retiró del proyecto y si el conocimiento de sus resultados derivó en algún tipo de llamado de atención o en el proceso administrativo que actualmente atraviesa la investigadora.

Jornada de apoyo en Mar del Plata

Mientras continúa el debate institucional, el próximo martes, desde las 14, se realizará frente a la Catedral de Mar del Plata una jornada de visibilización y apoyo a Virginia Aparicio.

La actividad será impulsada por APINTA, agrupaciones políticas y sociales, organizaciones ambientalistas, científicos e investigadores. Durante la jornada se desarrollará una charla interactiva sobre plaguicidas y fitosanitarios, en la que se abordarán los resultados del Proyecto SPRINT y sus posibles efectos sobre la salud y el ambiente.

El encuentro se da en medio de la creciente repercusión que generó la situación de Aparicio y de los cuestionamientos planteados en distintos ámbitos respecto del tratamiento institucional que debería darse al caso.