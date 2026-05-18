La Liga Balcarceña explicó la situación de Ferroviarios y FC Agrarias por las deudas del Bonogol

El presidente de la Liga Balcarceña de Fútbol, Héctor Strático, brindó detalles sobre la situación de Ferroviarios y FC Agrarias en relación a las deudas vinculadas al Bonogol, aunque aclaró que “el Bonogol es algo de los clubes, no de la Liga. La Liga es simplemente administradora”.

Según explicó el dirigente, durante una reunión de delegados se resolvió que todas las instituciones afiliadas debían cancelar sus deudas antes del viernes 15 a las 20 horas. En ese contexto, indicó que de los doce clubes que integran la Liga, solamente tres se encontraban al día: Atlético San Agustín, Los Patos FC y Atlético San Manuel.

Stratico señaló que FC Agrarias logró abonar una parte de la deuda, aunque no alcanzó a completar el monto total exigido. En tanto, explicó que Ferroviarios intentó cancelar cerca de 12 millones de pesos mediante cheques, modalidad que no fue aceptada por la organización.

“No sabemos si esos cheques tenían fondos y un cheque de ese monto es muy difícil de cobrar”, sostuvo el titular de la Liga.

Además, remarcó que el reglamento vigente, firmado por los doce clubes afiliados, establece que las instituciones que no estén al día quedan automáticamente suspendidas y no suman puntos durante la fecha disputada.

“No lo decidió Stratico ni la Liga, está en el reglamento firmado por los 12 clubes”, afirmó.

Respecto al caso puntual de FC Agrarias, reconoció que todavía resta analizar si la institución podrá evitar la sanción en Primera División debido a la suspensión de su partido. Sin embargo, aclaró que las categorías inferiores que disputaron sus encuentros el pasado domingo no sumaron unidades.

Por otra parte, Stratico adelantó que la fecha suspendida por cuestiones climáticas se jugaría el próximo fin de semana, aunque aún resta definir si será el sábado o el domingo. Asimismo, confirmó que la sexta jornada del campeonato se disputaría dentro de quince días.