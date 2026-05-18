lunes 18, mayo, 2026

Se colocó nuevo reconectador telecomandado

La Cooperativa de Electricidad instaló un nuevo reconectador telecomandado en la zona de Av. Caseros y Av. Italia (107). De esta forma, ya son 21 los equipos funcionando en todo el sistema eléctrico del Partido de Balcarce.

Los reconectadores detectan e interrumpen las corrientes de falla y restauran automáticamente el servicio después de que se produce un corte momentáneo. Estos equipos ayudan a localizar fallas y aislar zonas aledañas con el propósito de que el resto de la red no se quede sin servicio.

El corte de servicio efectuado para su colocación sirvió para cambiar seccionadores y descargadores atmosféricos en la Subestación de Eva Perón y 114 Bis. De forma simultánea se ejecutaron maniobras preventivas en el sector de Primera Junta y 32 y en la esquina de 107 y calle 24.

Además, la jornada de trabajo incluyó trabajos de despeje de peligro sobre las líneas aéreas en toda la extensión de la Avenida Eva Perón y sobre calle 107, desde calle 26 hasta Avenida San Martín.

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