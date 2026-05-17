Más de 50 bomberos participaron de una jornada regional de capacitación en Balcarce

Durante la jornada del sábado, personal del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios llevó adelante una intensa capacitación en el Centro de Entrenamiento “Of. Santiago Echeverría”, destinada a integrantes de la Región Sudeste y de la Escuela N° 4 de Capacitación.

En el marco de las actividades organizadas para la Región Sudeste, se desarrollaron prácticas de rescate en masa de granos y rescate con cuerdas en espacios confinados, abordando distintas técnicas y procedimientos de intervención ante situaciones de alta complejidad.

Por otra parte, efectivos pertenecientes a la Escuela N° 4 realizaron ejercicios de búsqueda y rescate en espacios confinados, incendio estructural e incendio de líquidos combustibles, fortaleciendo la preparación operativa para emergencias de diversa índole.

De la jornada participaron más de 50 bomberos provenientes de las localidades de General Madariaga, Pinamar, Villa Gesell, Santa Clara del Mar, Mechongué, Ayacucho, Coronel Vidal y Balcarce.

Asimismo, cada una de las intervenciones contó con la presencia y supervisión de jefes de Balcarce y de distintos cuarteles de la región, acompañando el desarrollo de las actividades y el intercambio de experiencias entre los participantes.