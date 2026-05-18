Reclamos del agro en A Todo Trigo: presión impositiva, retenciones y competitividad en el centro del debate

En una nueva edición del evento Congreso A Todo Trigo, realizado en Mar del Plata, dirigentes del sector agropecuario renovaron sus reclamos por la elevada presión impositiva, la eliminación de retenciones y la necesidad de generar mejores condiciones para recuperar competitividad en la producción y exportación de granos.

El encuentro reunió a referentes de toda la cadena triguera y contó con la participación de Pablo Ginestet, secretario de CARBAP, en un contexto atravesado por el debate sobre derechos de exportación, infraestructura y propiedad intelectual.

Uno de los discursos más críticos fue el del presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, quien sostuvo que “el campo no puede seguir siendo la variable de ajuste de las necesidades cambiarias”.

El dirigente cuestionó el actual esquema tributario y reclamó la eliminación de impuestos como Ingresos Brutos, Sellos y el impuesto al cheque. Además, denunció la existencia de “impuestos ilegales disfrazados de tasas municipales”, al considerar que afectan directamente la rentabilidad y competitividad del sector.

Rivara también apuntó contra el manejo de los cultivos HB4 y advirtió sobre casos de contaminación detectados en cargamentos ingresados a Europa. En ese marco, calificó la situación como “un escándalo institucional” y criticó la falta de controles estatales en torno a Bioceres y la circulación de soja HB4 no autorizada.

En materia económica, el titular de la Federación defendió la reducción de retenciones y aseguró que las rebajas impositivas generan mayor producción y más ingresos para el Estado. Según indicó, el sector aportará en esta campaña 730 millones de dólares más que el año pasado. También recordó el compromiso asumido por la Argentina para eliminar las retenciones al trigo, maíz y girasol antes de 2029.

Durante la jornada, especialistas analizaron además el escenario internacional y las dificultades para competir en los mercados externos. Los expositores coincidieron en que el mundo atraviesa una etapa “más inestable y proteccionista”, mientras que desde la industria molinera reclamaron fortalecer el mercado interno y reducir costos logísticos.

“Los negocios internacionales se ganan o se pierden por un par de dólares”, afirmó Rivara al comparar los costos argentinos para exportar con los de Brasil, en un mensaje dirigido a la necesidad de mejorar la competitividad sistémica del país.