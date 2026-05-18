El quirófano móvil continúa esta semana en 45 y 22 con castraciones gratuitas

La Dirección de Inspección General, a través del área de Zoonosis, informó que el quirófano móvil continuará funcionando durante esta semana en inmediaciones del CAPS “Veteranos Continentales de Malvinas”, ubicado en calles 45 y 22.

En el lugar se realizarán castraciones gratuitas para perros y gatos, con atención por orden de llegada, en el marco de las políticas impulsadas para fortalecer el cuidado y la salud animal en el distrito.

Desde el área destacaron que esta iniciativa busca promover la tenencia responsable de mascotas, prevenir enfermedades y contribuir al control de la población animal, reduciendo además la presencia de animales sueltos en la vía pública.

Asimismo, remarcaron la importancia de la esterilización como una práctica segura y gratuita que mejora la calidad de vida de las mascotas y favorece una convivencia más saludable en la comunidad.