Allanamientos por robos: secuestran prendas clave e imputan a tres personas en Balcarce

La Policía Comunal de Balcarce, en un trabajo conjunto con personal de la SubDDI local, llevó adelante este martes por la tarde una serie de allanamientos en distintos domicilios de la ciudad en el marco de una investigación por robos ocurridos en los últimos días.

Las diligencias fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo del doctor Daniel De Marco, y tuvieron como objetivo avanzar en el esclarecimiento de los distintos hechos delictivos registrados recientemente.

Durante los procedimientos, los efectivos lograron el secuestro de prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento de cometer los ilícitos, elementos que serán incorporados a la investigación judicial.

Asimismo, tres vecinos de Balcarce fueron notificados de la formación de una causa penal por el delito de robo, quedando a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para determinar su grado de participación en los hechos. En el parte oficial no se mencionaron los domicilios.