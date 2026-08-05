Golpearon a un hombre de 45 años con fines de robo

El vecino Carlos González visitó los estudios de Radio 100.9 para relatar lo que le ocurrió a su sobrino de 45 años el pasado lunes a la madrugada en la vivienda ubicada en calle 28 entre Primera Junta (1) y 103, donde un delincuente ingresó y sin mediar palabra comenzó a agredirlo físicamente. Primero fueron trompadas y luego patadas en la cabeza hasta dejarlo con distintas heridas.

Fue en ese momento que González al escuchar a los perros, se levantó con un arma en la mano y se dirigió a la vivienda lindera donde vive su sobrino. Al llegar lo encontró con golpes en la cara, por lo que inmediatamente llamó a la ambulancia del SAME y a efectivos de la Estación de Policía Comunal.

Según relató el tío de la víctima, los delincuentes eran tres, los que se escaparon corriendo sin llevarse nada, debido a los gritos de la víctima que alertaron a familiares.

De acuerdo con su relato, dos de ellos tienen amplios antecedentes delictuales y se lo ve seguido recorriendo el barrio. También comentó que hace 15 días, en la despensa que atiende su sobrino, delincuentes le robaron 500.000 pesos.

“Esto nunca lo vi en Balcarce. Estoy muy preocupado por el nivel de violencia que manejan los delincuentes”, expresó el vecino, quien además dejó en claro que su sobrino es una persona que se gana la vida trabajando.

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