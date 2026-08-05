Reponen cipreses en el acceso a Balcarce y refuerzan el compromiso con el arbolado urbano

La intervención se realizó sobre la avenida San Martín en el marco de un convenio entre el Municipio, el CIAFBA y la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Balcarce. Además, se anunció una charla abierta sobre los beneficios y el cuidado del arbolado urbano.

En el marco del nuevo convenio de colaboración suscripto entre la Municipalidad de Balcarce, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires (CIAFBA) Región Sudeste y la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Balcarce (AIAB), este miércoles se llevó a cabo la reposición de ejemplares de ciprés leylandi sobre la avenida San Martín, principal acceso a la ciudad.

Durante la actividad, el ingeniero agrónomo Iván Cuenca destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado municipal y las instituciones profesionales para promover acciones vinculadas con el cuidado, la planificación y el desarrollo del arbolado urbano.

En ese sentido, recordó que Balcarce tuvo un papel clave en esta temática, ya que la Comisión de Arbolado del Colegio de Ingenieros Agrónomos nació por iniciativa de profesionales locales y luego se extendió a toda la provincia de Buenos Aires, brindando asesoramiento e impulsando proyectos en distintos municipios.

Reposición y forestación

Cuenca explicó que en esta oportunidad se reemplazaron los ejemplares que no lograron desarrollarse correctamente. Indicó que ya se había realizado una reposición anterior y que, en esta nueva etapa, se incorporaron ocho cipreses leylandi para completar la forestación del ingreso principal a Balcarce.

El profesional valoró el buen crecimiento que han tenido la mayoría de los árboles implantados y remarcó que mantener este corredor verde requiere un seguimiento permanente, especialmente durante el verano, cuando factores como el riego, el ataque de hormigas o los daños provocados durante tareas de mantenimiento pueden afectar su desarrollo.

Capacitación y concientización

Además de las tareas de forestación, Cuenca señaló que el convenio contempla actividades de capacitación, cursos de poda y charlas abiertas destinadas a concientizar sobre la importancia del arbolado urbano.

En ese marco, invitó a la comunidad a participar de la jornada «Beneficios y cuidado del arbolado urbano», que se llevará a cabo el próximo viernes 21, a las 17, en la sala «Dr. Victorio Tommasi».

Un aporte frente al cambio climático

El ingeniero también puso de relieve el valor ambiental del arbolado urbano, al considerar que los árboles constituyen una herramienta clave para mitigar los efectos del cambio climático, reducir las altas temperaturas y mejorar la calidad ambiental de las ciudades.

Finalmente, agradeció el compromiso de la Municipalidad de Balcarce, el CIAFBA, la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Balcarce y el Club de Leones, entidad que colaboró con la donación de ejemplares para fortalecer la forestación del acceso a la ciudad.

«Con dedicación, planificación y trabajo compartido, los resultados llegan. Cada árbol que crece es un aporte para construir una ciudad más verde, más saludable y más linda para todos», concluyó Cuenca.