Tamara Riva subió al podio en el Campeonato Argentino UCI de Mountain Bike

La deportista balcarceña Tamara Riva volvió a destacarse a nivel nacional, aunque esta vez fuera de su disciplina habitual. Reconocida por sus actuaciones en el atletismo de aventura, la atleta logró un valioso tercer puesto en ciclismo de montaña durante la segunda fecha del Abierto Argentino de MTB para pruebas UCI.

Riva finalizó en la tercera posición de la categoría Damas «A» en una competencia correspondiente a las clases UCI 2 XCO y 3 XCC, resultado que le permitió sumar puntos tanto para el ranking nacional como para el ranking internacional de la especialidad.

La prueba se desarrolló en el circuito Villa del Lago, en Tandil, sobre un trazado de 3.400 metros de extensión con un desnivel positivo de 100 metros por vuelta. Las competidoras completaron cuatro giros a un exigente recorrido preparado por Veloclub y Rock Garden Tandil.

Con este nuevo podio, Tamara Riva ratifica su versatilidad deportiva y demuestra que también puede competir al más alto nivel en el mountain bike, sumando una destacada actuación en una competencia de jerarquía internacional.