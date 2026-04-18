Allanamientos, una aprehendida y secuestros en una causa por robo agravado bajo modalidad “boqueteros”

Una investigación por un millonario robo cometido en una distribuidora de Balcarce derivó en una serie de allanamientos en Mar del Plata, con el resultado de una mujer aprehendida y el secuestro de elementos clave para la causa.

El hecho tuvo lugar el pasado 5 de abril en el local ubicado en calle 6 entre 13 y 15, donde autores ignorados ingresaron tras levantar una chapa del techo. Según denunció el propietario, Gustavo Gabriel Gual (47), los delincuentes accedieron al interior sin activar la alarma —cuyos sensores estaban cubiertos con aluminio— y sustrajeron aproximadamente 80 millones de pesos que se encontraban en una caja fuerte sin cerrar. El dinero estaba destinado a la compra de un vehículo.

Tras la intervención de peritos y las primeras diligencias ordenadas por la fiscalía local, la causa pasó el 10 de abril a la SubDDI Balcarce. A partir de tareas investigativas y el análisis de registros fílmicos del Centro de Operaciones Municipal, se logró establecer que al menos cinco personas participaron del golpe y se movilizaban en una camioneta Ford Territory azul, dominio AI043AP.

El vehículo fue secuestrado el 14 de abril en Mar del Plata, en la zona de Vicente Laborante entre Colón y Bolívar, cuando personal policial interceptó a dos sospechosos —identificados como Bruno Germán Díaz Molina y Yair Leonel Agustín Giménez— que intentaban huir tras cometer otro ilícito. Ambos quedaron detenidos y alojados en la Unidad Penal N° 44 de Batán. En ese procedimiento también se incautaron las chapas patentes utilizadas en el hecho investigado en Balcarce.

Con estos elementos, la justicia ordenó allanamientos en tres domicilios de Mar del Plata: uno en calle Goñi al 500, otro en Wilde al 2900 y un tercero en Vicente Laborante entre Colón y Bolívar. Los operativos se concretaron el 17 de abril.

En el primer objetivo se identificó a Patricia Beatriz Molina (58), madre de uno de los detenidos, donde se secuestró una tijera corta hierro —presuntamente utilizada para cometer el robo— y un teléfono celular que será sometido a peritajes. En el segundo domicilio, vinculado a la pareja de uno de los sospechosos, el resultado fue negativo.

En tanto, en el tercer procedimiento fue identificada Micaela Johana Nair Díaz (35), madre de otro de los imputados, quien quedó aprehendida por el delito de robo agravado. En el lugar también se incautaron elementos de interés para la investigación. No obstante, tras cumplirse los recaudos legales, recuperó la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

Por disposición de la fiscalía interviniente, a cargo del doctor Rodolfo Moure, personal de la SubDDI Balcarce notificó formalmente a los dos detenidos en la Unidad Penal de Batán sobre la imputación en esta causa, que continúa en etapa investigativa.