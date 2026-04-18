Expo Balcarce 2026: hoy será la inauguración oficial con autoridades nacionales y una nutrida agenda

La Expo Balcarce 2026 tendrá este sábado su acto inaugural oficial desde las 15, en el predio ferial, con la presencia de funcionarios nacionales y referentes del sector agropecuario.

Entre las autoridades confirmadas se encuentran el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta; la presidenta del Senasa, Pilar Giraudo; y el titular de Carbap, Ignacio Kovarsky, entre otros dirigentes.

El acto protocolar incluirá discursos de funcionarios y representantes del campo, una bendición y la tradicional suelta de palomas.

Durante la jornada de hoy y también mañana, el predio abrirá sus puertas desde las 9 con múltiples propuestas para el público. Estarán habilitados el patio de comidas, los espacios de exposición tanto al aire libre como en el galpón, además de actividades organizadas por los Bomberos Voluntarios, que ofrecerán demostraciones de RCP y una charla sobre ofidios.

En cuanto a los espectáculos, este sábado desde las 18 se presentarán “Maxi” Daruch, Tomás Gorosito y Versiona2. En tanto, el domingo a partir de las 17 será el turno de Pampa Dúo, presentaciones de danza tradicional a cargo de Estampa Criolla —en categorías infantil y juvenil—, Marina Oddo y Darío Maldonado.

Como parte de las actividades de cierre, el domingo por la mañana se llevará a cabo una exhibición de caballos de polo y tipo polo, entre otras propuestas que completan la programación de la muestra.