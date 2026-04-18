Expo Balcarce: Sergio Iraeta se reunirá con dirigentes rurales en medio del rechazo por la vacunación antiaftosa

En el marco de la Expo Balcarce 2026, el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, visitará esta tarde el predio acompañado por la presidenta del Senasa, María Beatriz Giraudo.

Durante su estadía, el funcionario mantendrá un encuentro con dirigentes de las sociedades rurales del sudeste bonaerense adheridas a Carbap, junto a su presidente, Ignacio Kovarsky. También participarán representantes de las fundaciones encargadas de la lucha contra la fiebre aftosa en la región.

Según trascendió, uno de los ejes centrales del encuentro será el rechazo de las entidades rurales a la decisión del Gobierno nacional de avanzar en la desregulación del plan de vacunación contra la enfermedad.

En ese sentido, desde Carbap señalaron que no existe “ningún tipo de justificación técnica que lo avale”, al tiempo que cuestionaron que la medida fue adoptada “de manera absolutamente inconsulta y en forma inoportuna”.

Asimismo, advirtieron que una eventual modificación del esquema vigente podría afectar el funcionamiento de un programa sanitario que consideran consolidado y clave para el sostenimiento de la actividad ganadera.