Expo Balcarce: la jornada técnica ganadera se consolida y volvió a convocar a especialistas

En el marco de la Expo Balcarce 2026, la jornada técnica ganadera volvió a posicionarse como uno de los espacios más relevantes de la muestra. En su 51ª edición, el encuentro reunió a reconocidos especialistas de los sectores público y privado, quienes abordaron temas clave para el presente y futuro de la producción.

Durante las exposiciones se analizaron aspectos centrales como la mejora de la eficiencia en los sistemas productivos de carne, el manejo de forrajes, el aumento del peso de faena, los avances en genómica, la sanidad animal y el cuidado del medio ambiente.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Angeles Naveyra, titular de la Fundación Barbechando, organización que trabaja para fortalecer el vínculo entre el campo y el Congreso de la Nación.

También disertó el analista y consultor ganadero Víctor Tonelli, quien se refirió a la “nueva era” de la ganadería, poniendo el foco en las oportunidades y desafíos que enfrenta el sector en un contexto de transformación productiva y tecnológica.