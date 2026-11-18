En el marco de dos investigaciones por hechos de robo registrados en nuestra ciudad, personal de la SubDDI local llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle 36, entre 5 y 7.

La diligencia fue realizada durante la tarde de este martes, por disposición del Juzgado de Garantías N° 4, a cargo del doctor Juan Tapia, y con intervención de la Fiscalía Descentralizada de Balcarce, a cargo del doctor Rodolfo Moure.

El procedimiento arrojó resultado positivo. En el inmueble, donde reside el hombre investigado, los efectivos secuestraron parte de la vestimenta que habría utilizado al momento de cometer los hechos y una bicicleta tipo playera que habría empleado para trasladarse con los elementos sustraídos.

Las actuaciones corresponden a dos causas caratuladas como robo. Una de ellas se inició a partir de la sustracción de materiales en una obra en construcción, mientras que la segunda está relacionada con un vehículo estacionado en la vía pública, que fue forzado para sustraer dos envases de garrafas.

Según se informó, el investigado será notificado de ambos hechos, mientras continúan las averiguaciones para establecer dónde fueron entregados o comercializados los elementos sustraídos.

Un dato que se desprende del procedimiento es que se trata de la segunda vez que se realiza un allanamiento en esa misma vivienda durante las últimas semanas. Además, el hombre investigado cuenta con antecedentes por delitos de similares características.