Este jueves 19, Balcarce será sede de otro clásico encuentro triguero organizado por Nidera Semillas. Una clase abierta sobre las decisiones que hacen la diferencia.

¿Por qué se llama Campo Líder? “Porque es el lugar donde ponemos toda la carne al asador, donde mostramos las variedades y los manejos que mejor funcionaron en el año, reunimos a los expertos que más saben y, en pleno lote, nos convertimos en un nodo de conocimiento para que cada asistente se vuelva a casa con las herramientas para tener su propio campo líder”, resume Martín Pascualetti, el responsable de Nidera Semillas en el sudeste bonaerense.

¿Cómo leer este escenario y qué decisiones de manejo hicieron la diferencia en esta campaña? serán los ejes de la jornada Campo Líder que Nidera Semillas realizará este jueves 19, a partir de las 8,30 en Villa Laura (Avenida Virgen de Luján, entre 74 y 76.

Los productores y asesores conversarán sobre los mismos temas: clima, nutrición, sanidad y malezas.

En los ensayos, Nidera mostrará su paleta comercial para la zona sur en dos fechas de siembra, de ciclo largo a corto. El foco estará en cuatro materiales evaluados en seis fechas distintas, desde fines de mayo hasta casi fines de julio con su portafolio insignia: el Baguette 820, “el caballito de batalla en la región”; Baguette 610, que va ganando terreno tras dos años en la zona; y el Baguette 460 junto al Baguette 513, la novedad de este año.

Además, Renata Furlani presentará Authence, una nueva herramienta para las malezas resistentes; Ignacia Colavita desarrollará las estrategias para una campaña desafiante: manejo sanitario y estrés abiótico, y Guillermo Divito, de Estudio EDM, abordará cómo manejar el trigo 2026.

A su turno, Maximiliano Elespuru y Guillermo Capurro presentarán el portafolio de variedades de trigo Nidera.

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