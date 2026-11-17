El pasado fin de semana se desarrolló una nueva fecha del circuito TMT (Tenis de Mesa para Todos), en las instalaciones del Club Defensores de Puerto Quequén. El torneo reunió a jugadores de distintos puntos de la región y contó con la participación de una decena de representantes del Club Top Serrano de Balcarce.

Los deportistas locales compitieron en diferentes divisiones y lograron avanzar a las instancias eliminatorias, con actuaciones destacadas en varias categorías.

Los resultados de los balcarceños

En Octava División, Alan Ibáñez finalizó segundo en la fase de grupos y quedó eliminado en octavos de final. Por su parte, Eleonora Sansosti ocupó el tercer lugar de su grupo y también llegó hasta esa instancia.

En Séptima División, Santino Duarte ganó su zona, aunque cayó en octavos de final. Lautaro Roland y Sergio Feingold finalizaron terceros y segundos, respectivamente, en sus grupos y ambos alcanzaron los cuartos de final.

En Sexta División, Pedro Rodríguez Curate clasificó primero en su zona y llegó hasta los cuartos de final. Sergio Feingold y Santino Duarte, quienes terminaron segundos y terceros en sus respectivos grupos, quedaron eliminados en octavos de final.

Por la Tercera División, Fausto Gómez consiguió el primer puesto en la fase de grupos y avanzó hasta los cuartos de final, mientras que Joaquín Kuch finalizó tercero y alcanzó los octavos de final.

Podio en la categoría principal

La actuación más destacada llegó en la Segunda División. Joaquín Kuch clasificó segundo en la fase de grupos y fue avanzando en el cuadro principal hasta alcanzar las semifinales, donde cayó frente al marplatense Funes. De esta manera, se quedó con el tercer puesto del podio en la categoría principal de la jornada.

En la misma división, Fausto Gómez obtuvo el primer lugar de su grupo y llegó hasta los cuartos de final.

De esta manera, los representantes de Top Serrano volvieron a sumar experiencia y competencia en el circuito regional de tenis de mesa, con presencia en distintas categorías y un lugar en el podio de la Segunda División.