Este miércoles, a las 15, en la Casa del Bicentenario, se presentará el libro “Lucas Kraglievich: historias familiares y paleontología rioplatense”, una publicación de autoría de Stella Maris Álvarez y María Victoria Sarasa que busca recuperar aspectos de la vida personal y profesional del destacado paleontólogo balcarceño.

En la presentación, el subsecretario de Cultura y Educación, César De Gerónimo, destacó la importancia de mantener vigente la memoria de los vecinos que dejaron una huella en la historia de la ciudad.

“Es importante que Lucas Kraglievich sea recordado permanentemente por su aporte a la ciencia, que no es una cosa cualquiera. Desde el punto de vista científico es un valor que queremos recalcar con la presentación del libro”, expresó.

Por su parte, la presidenta de Rotary Club Balcarce, Mariana Ridao, recordó que la institución fue la encargada de colocar, hace 35 años, el busto que homenajea al paleontólogo en plaza Libertad. También destacó la tarea de la rotaria Gladys Ruzza, quien acercó a la entidad distintos aspectos de la vida de este reconocido balcarceño.

“El compromiso es que la memoria de Lucas permanezca, su obra se difunda y continúe en las generaciones futuras. Se cumplieron los 140 años de su nacimiento y desde hace unos diez realizamos un homenaje junto con Cultura”, señaló.

Una investigación sobre su historia personal

Stella Maris Álvarez, una de las autoras y coeditoras de la publicación junto a María Victoria Sarasa, explicó que el libro está integrado por once capítulos, de los cuales seis fueron escritos por ellas. Además, participaron otros profesionales vinculados con la historia y la paleontología, que aportaron sus investigaciones.

Álvarez contó que la idea original del proyecto surgió en 2020 y que demandó varios años de trabajo, especialmente por la consulta de archivos y documentos históricos.

“Estuvimos investigando muchos archivos, ya que nuestra idea inicial era recuperar quién era Lucas Kraglievich, más allá del paleontólogo que muchos conocen”, explicó.

En ese sentido, señaló que buscaron reconstruir el contexto familiar y social en el que vivió, cómo era Balcarce durante aquella época y cuáles eran las características del sistema educativo. También recordó que Kraglievich debió trasladarse a Buenos Aires para continuar sus estudios.

“Fue alguien que como persona valía muchísimo, murió joven a los 45 años y sus colegas le dedicaron muchas horas de escritura a su figura. Me pareció súper valioso destacar eso y conocer quién era Lucas”, concluyó.

La publicación propone así ampliar el conocimiento sobre Lucas Kraglievich, recuperando no solamente su trayectoria científica, sino también su historia familiar, su formación y el contexto en el que desarrolló su vida.